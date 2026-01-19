МИД Австрии: ЕС намерен урегулировать гренландский вопрос путем диалога

Европа всегда заинтересована в конструктивных решениях, заявила глава ведомства Беате Майнль-Райзингер

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает урегулировать ситуацию вокруг Гренландии путем диалога с США и выступает за деэскалацию. Об этом заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.

"Европа всегда заинтересована в конструктивных решениях и будет и далее делать ставку на деэскалацию и диалог", - написала она на своей странице в соцсети X по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Каей Каллас и министрами иностранных дел стран ЕС.

Майнль-Райзингер добавила, что ЕС будет поддерживать Данию и Гренландию, в том числе в переговорах высокого уровня с США. При этом Брюссель, сохраняя курс на диалог и предотвращение эскалации ситуации, по словам главы австрийского МИД, одновременно готов "решительно отстаивать собственные интересы".