Левая партия ФРГ выступила за отмену учений НАТО из-за угроз США о введении пошлин

Федеральный управляющий делами Левой партии Янис Элинг отметил, что Европа теперь должна активно работать над системой коллективной безопасности без НАТО и без США, которых он назвал "противником"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Левая партия Германии в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против ряда стран, включая ФРГ, выступила за отмену учений НАТО Steadfast Dart.

"Если Германия и Европа не отреагируют сейчас и не окажут сопротивление Трампу, этот потенциальный автократ почувствует себя еще более оправданным", - заявил федеральный управляющий делами Левой партии Янис Элинг на пресс-конференции в Берлине. В качестве первого шага он призвал страны - члены ЕС отменить только что начавшиеся под эгидой НАТО учения Steadfast Dart.

Европа, по мнению Элинга, теперь должна активно работать над системой коллективной безопасности без НАТО и без США, которых он назвал "противником". "Мы прощаемся с НАТО, здравствуй, Европа", - резюмировал политик.

15 января агентство DPA сообщило, что НАТО начала переброску 10 тыс. военнослужащих, а также военной техники и транспортных средств в Германию в рамках учений Steadfast Dart, в которых примут участие участие 11 стран НАТО - Бельгия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Греция, Чехия, Литва, Болгария, Турция. Целью маневров является отработка оперативной переброски войск НАТО в случае конфликта. Будут задействованы более 1,5 тыс. единиц военной техники, включая танки и реактивные пусковые установки, более 20 самолетов и почти столько же единиц морской техники, в том числе десантные корабли, фрегаты и подлодки. Главные этапы учений состоятся в феврале и пройдут большей частью на территории Германии, в том числе на учебном полигоне у города Берген в федеральной земле Нижняя Саксония. Для недавно созданных сил быстрого реагирования Allied Reaction Force (AFC) это будут первые учения под управлением командования НАТО в Брюнсюме (Нидерланды), в ведение которого входит Германия и восточный фланг альянса.

Как объявил ранее президент США в соцсети Truth Social, Вашингтон начнет взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии США. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.