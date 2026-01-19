Сийярто: ЕС не должен заниматься вопросом о статусе Гренландии

Глава МИД Венгрии считает, что Вашингтон и Копенгаген должны сами урегулировать этот спор

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 19 января. /ТАСС/. Венгрия считает, что Евросоюзу не следует заниматься судьбой Гренландии, этот вопрос нужно обсуждать на переговорах между Данией и Соединенными Штатами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов разногласия между США и ЕС по поводу статуса острова.

"Мы считаем это вопросом, который необходимо урегулировать путем двусторонних переговоров. Я не считаю это вопросом Европейского союза. Именно поэтому вчера на встрече постоянных представителей [при ЕС в Брюсселе] мы указали, что не считаем необходимым и, следовательно, возможным выступать с совместным заявлением ЕС [по поводу Гренландии]", - сказал Сийярто в Праге после встречи с чешским коллегой Петром Мацинкой. Его пресс-конференцию транслировал телеканал М1.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что, по его мнению, судьба Гренландии должна обсуждаться на переговорах главы правительства Дании Метте Фредериксен и президента США Дональда Трампа без вмешательства других стран. Такую же точку зрения выражал президент Польши Кароль Навроцкий.

Позиции ЕС и США

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Дании, в состав которой на правах автономной территории входит Гренландия. В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила глубокую обеспокоенность в связи с претензиями США на эту территорию. По ее словам, европейские страны обсуждают, реальна ли угроза Гренландии со стороны Соединенных Штатов и как следует на нее отвечать. Руководство ЕС приняло решение провести 22 января экстренный саммит в связи с конфликтом с США из-за Гренландии.

Трамп неоднократно говорил о желании присоединить Гренландию к США и еще во время своего первого президентского срока предлагал купить этот остров. В прошлом году он выразил уверенность, что его можно аннексировать, а 4 января нынешнего года заявил, что Соединенным Штатам нужен контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. После этого Белый дом поставил под сомнение право Дании контролировать эту территорию и объявил, что она должна стать частью США.

14 января в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. По завершении консультаций Расмуссен сообщил, что Дании не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. Стороны условились создать рабочую группу, чтобы изучить возможность достижения компромисса по вопросу о будущем острова.

17 января Трамп объявил, что американские власти начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей о приобретении Гренландии Соединенными Штатами. По его словам, решение вступит в силу с 1 февраля, а с 1 июня размер пошлин возрастет до 25%, если к тому времени сделка по Гренландии не будет заключена.