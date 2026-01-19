Туск раздражен приглашением Навроцкого в "Совет мира"

Премьер-министр Польши заявил, что Варшава никому не позволит втянуть себя "в чужую игру"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск с раздражением отреагировал на сообщение о приглашении президентом США Дональдом Трампом польского лидера Кароля Навроцкого в "Совет мира" для управления сектором Газа. Глава правительства подчеркнул, что никому не позволит втянуть поляков "в чужую игру".

"Присоединение Польши к международной организации требует согласия совета министров и ратификации Сеймом (нижняя палата польского парламента - прим. ТАСС). Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства. И мы не позволим никому втянуть нас в чужую игру", - написал Туск в X.

Ранее портал Onet со ссылкой на источники сообщил, что Навроцкий получил от Трампа приглашение вступить в "Совет мира" для управления сектором Газа. Кроме Навроцкого, такое приглашение поступило лидерам около 60 стран мира.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается. Начало работы совета предполагается в рамках реализации второй фазы мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.