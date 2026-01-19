Оппозиция в парламенте Франции внесет резолюции о недоверии правительству

Лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано заявила, что выступает против бюджета, подготовленного правительством

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Оппозиционные партии в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции внесут резолюции о недоверии правительству, если премьер-министр Себастьен Лекорню примет закон о бюджете на 2026 год в обход парламента.

"Очевидно, что фракция "Национального объединения" внесет резолюцию о недоверии", - написала в X глава фракции этой правой партии Марин Ле Пен.

В свою очередь лидер парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано также заявила, что ее партия выступает против бюджета, подготовленного правительством. "Лекорню навязывает применение части 3 статьи 49, чтобы силой протащить свой губительный бюджет, - написала она на своей странице в соцсети X. - Мы внесем резолюцию о недоверии правительству".

Лекорню ранее заявил о намерении объявить о принятии закона о госбюджете Франции на 2026 год под ответственность правительства без голосования в парламенте в соответствии с частью 3 статьи 49 конституции страны.