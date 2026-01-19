Лекорню примет бюджет под ответственность кабмина 20 января

Премьер-министр Франции подтвердил, что с этой целью намерен применить часть 3 статьи 49 конституции

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что 20 января объявит о принятии закона о государственном бюджете республики на 2026 год под ответственность правительства. Он подтвердил, что с этой целью намерен применить часть 3 статьи 49 Конституции Франции.

"С горечью и сожалением я должен буду объявить о принятии закона под ответственность правительства", - заявил премьер, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

Он подчеркнул, что "350 часов парламентских дебатов на тему бюджета не принесли результатов". "Мы оказались в тупике", - сказал глава правительства, обещавший в октябре парламенту, что не будет применять статью 49 конституции для принятия бюджета.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам официального представителя кабмина Мод Брежон, заявил на заседании кабинета, что "закон о бюджете поможет стране двигаться вперед".

В своем проекте бюджета на 2026 год правительство рассчитывает сократить расходы во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на €6,7 млрд.

Вотум недоверия

Комментируя заявление Лекорню, лидер парламентской фракции оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано отметила, что "правительство в 29-й раз воспользовалось статьей 49 часть 3 для принятия бюджета". "Наша фракция внесет предложение о вотуме недоверия правительству", - заявила она. С аналогичным предложением намерена выступить правая партия "Национальное объединение". Об этом сообщила глава ее парламентской фракции Марин Ле Пен.

Если 289 из 577 депутатов поддержат эту резолюцию, то кабмин Лекорню будет вынужден подать в отставку, а принятый в обход парламента бюджет не вступит в силу. Если же правительству удастся удержаться у власти, то закон о государственном бюджете будет утвержден.

В то же время руководитель фракции Социалистической партии Борис Валло заявил, что социалисты не планируют голосовать за отставку правительства.