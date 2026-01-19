В Польше хотят запретить въезд на военные объекты китайских машин

В Минобороны страны отметили, что еще в 2025 году польская Служба военной контрразведки разработала рекомендации по защите военных объектов в связи с угрозами от использования китайских устройств

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Автомобилям китайских марок планируют запретить въезжать на военные объекты в Польше, а также парковаться возле них. Об этом сообщили порталу money.pl в Минобороны республики.

По его данным, начальник генштаба польской армии Веслав Кукула готовит соответствующее распоряжение. В Минобороны добавили, что планируется также ввести запрет на "подключение служебных мобильных телефонов к устройствам на таких машинах". В ведомстве отмечают, что еще в 2025 году польская Служба военной контрразведки разработала рекомендации по защите военных объектов в связи с "угрозами от использования различных устройств, производимых в Китае".

Ранее стало известно о планах Пентагона запретить въезд китайских машин на территорию своих объектов. Комментируя эти планы, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай выступает против необоснованного использования понятия национальной безопасности для ограничения нормального торгово-экономического сотрудничества.