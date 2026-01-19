В Раде желающим вернуть границы 91 года посоветовали идти в ТЦК

Депутат Дмитрий Разумков сообщил, что каждый раз получал отказ на свою инициативу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Желающие возвращения Украины к границам 1991 года военным путем должны добровольно отправиться в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

В частности, он отметил, что военным путем Украина не сможет вернуться к вышеуказанным границам.

"Я об этом говорю уже длительный промежуток времени, что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это может с вами нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова. И когда мне начинают рассказывать в славном городе Киеве по поводу того, что окончанием войны может быть только выход на границы 91-го года, я задаю вопрос, а в какой ТЦК с этим человеком мы можем проследовать. Чтобы он сразу подписал там контракт и присоединился к Вооруженным силам Украины и личным примером показал, как это нужно делать", - сказал он в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.

По его словам, он 30 раз предлагал таковым сходить в ТЦК, но каждый раз получал отказ.

"Потому что воевать чужими руками и чужими жизнями намного проще, чем делать это самому", - резюмировал депутат.

В то же время на Украине среди граждан растет число тех, кто согласен на определенные территориальные уступки для завершения военного конфликта. Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, число таковых выросло втрое с 2022 года и по состоянию на декабрь 2025 года составило 33%.