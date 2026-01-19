Словенская партия "Левые" призвала к выходу Европы из НАТО при захвате Гренландии США

Как объявил ранее президент США Дональд Трамп, Вашингтон начнет взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии США

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 19 января. /ТАСС/. Европейским странам следует выйти из состава НАТО в случае оккупации США Гренландии. Об этом заявил вице-премьер республики, министр труда, семьи, социальных дел и равных возможностей Лука Месец, также занимающий пост сопредседателя входящей в состав правящей коалиции партии "Левые".

"Если президент Дональд Трамп настаивает на намерении США оккупировать часть территории Дании, которая является союзником США в НАТО, в Европе необходимо занять позицию, согласно которой мы, как Европа, должны выйти из альянса, в котором один член присваивает территорию другого члена, и заложить основы нашей собственной европейской безопасности", - приводит слова политика Радио и телевидение Словении.

Как объявил ранее президент США в соцсети Truth Social, Вашингтон начнет взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии США. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Он уточнил, что с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.