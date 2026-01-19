CNN: менее 10% американцев довольны объемом опубликованных файлов Эпштейна

По данным телеканала, 60% респондентов считают, что правительство США намеренно скрывает информацию

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Только 6% американцев считают, что опубликованных файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, достаточно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для телеканала CNN.

По его данным, более 60% респондентов заявили, что правительство США намеренно скрывает информацию, большинство из них - сторонники Демократической партии. 16% уверены в эффективности работы властей по публикации всех деталей.

Почти половина опрошенных заявили, что не удовлетворены содержанием опубликованных данных, следует из результатов исследования.

Опрос был проведен 9-12 января, в нем приняли участие 1 209 человек.

Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало около 100 тыс. документов и фотографий, касающихся Эпштейна, однако некоторые из них были в значительной степени заретушированы.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.