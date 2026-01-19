Ynet: Израиль не открыл КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом

Однако США требовали сделать это в рамках перехода к следующей фазе мирного плана

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Кабинет безопасности Израиля принял решение не открывать контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом на этом этапе, несмотря на требование США сделать это в рамках перехода к следующей фазе мирного плана американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Ynet.

Комментируя это решение кабинета безопасности, высокопоставленный израильский источник заявил Ynet, что включение представителей Турции и Катара в управляющий совет сектора Газа "не фигурировало в первоначальных соглашениях между Израилем и США".

"Неясно, какими будут полномочия и роль нового органа", - добавил собеседник Ynet, объясняя демарш по КПП "Рафах".

Ранее, выступая в Кнессете (израильский парламент), премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что военных из Турции и Катара не будет в секторе Газа. Он добавил, что Израиль "ведет дебаты" с США "относительно состава совета [по управлению сектором Газа]", а также вновь заверил, что радикальное палестинское движение ХАМАС "будет разоружено, а Газа - демилитаризована".

17 января канцелярия главы израильского кабмина заявила, что состав совета по управлению Газой не был согласован с Израилем и "противоречит его политике". В канцелярии тогда же добавили, что Нетаньяху поручил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару "обратиться по этому вопросу" к госсекретарю США Марко Рубио.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".