Израиль назвал свой ответ на возможную атаку "беспрецедентным по интенсивности"

Еврейское государство полностью готово в сфере обороны к любому сценарию развития событий, указал начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Израиль готов применить "беспрецедентные по интенсивности" наступательные возможности в ответ на любую попытку атаковать его. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир в ходе посещения штаба израильского Управления тыла.

"ЦАХАЛ готов применить беспрецедентные по интенсивности наступательные возможности против любой попытки причинить вред Израилю. Мы полностью готовы в сфере обороны к любому сценарию развития событий", - сказал Замир, чьи слова распространила армейская пресс-служба.

"Уроки операции "Восстающий лев" [против Ирана] усвоены, ЦАХАЛ также готовится к возможности внезапной войны", - добавил глава Генштаба. Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил в Кнессете (израильский парламент), что Израиль "будет действовать с невиданной ранее силой" в случае предполагаемой атаки со стороны Тегерана.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал военную операцию "Восстающий лев" против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня 2025 года.