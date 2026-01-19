Депутат Аршинова назвала условия для принятия Молдавии в СНГ

Управлять страной для этого должны молдаване, а не "ставленники других государств", заявила политик

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Молдавия вернется в СНГ, когда в Кишиневе у власти вновь будут молдаване, а не ставленники других государств. Об этом заявила ТАСС председатель совета автономной некоммерческой организации "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"СНГ - это союз для совместного развития, за мир и безопасность. Дверь СНГ не заперта. И скоро в Молдове к власти придут молдаване. Тогда все встанет на свои места, и СНГ вновь примет Молдову", - сказала она.