Додон назвал решение о выходе Молдавии из СНГ противоречащим интересам народа

Большинство граждан хотят поддерживать дружественные и торговые отношения со странами содружества и Россией, указал бывший президент республики

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Решение о выходе Молдавии из СНГ, о котором объявил вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой, противоречит интересам молдавского народа. Об этом заявил ТАСС бывший президент республики, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Решение о выходе Молдавии из СНГ, которое анонсировал глава МИД Михай Попшой, противоречит интересам молдавского народа. Курс на разрыв отношений с СНГ и Россией, который проводит президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, проводится по указке западных кураторов и может привести нас к трагедии, которую переживает народ Украины. Он не соответствует желаниям большинства граждан, которые хотят поддерживать дружественные и торговые отношения со странами СНГ и Россией", - сказал политик.