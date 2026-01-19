Додон заявил, что социалисты Молдавии продолжат укреплять связи с СНГ и Россией

Курс, который проводят президент Майя Санду и ее Партия действия и солидарности, экс-лидер страны назвал вредным

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии оппозиционная Партия социалистов продолжит укреплять связи с СНГ, несмотря на вредный для страны курс, который с подачи Запада проводят президент Майя Санду и ее Партия действия и солидарности. Об этом заявил ТАСС лидер социалистов, бывший глава государства Игорь Додон, комментируя решение о выходе страны из СНГ, которое анонсировал вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой.

"Мы считаем курс, который проводят по указке западных кураторов Санду и ее партия, категорически неприемлемым. И продолжим развивать народную дипломатию и межпарламентские связи, добиваясь сохранения членства Молдовы в СНГ, восстановления стратегических отношений с Российской Федерацией и странами Содружества, Китаем и другими партнерами, уважающими наш суверенитет. Уверен, что в будущем мы восстановим ключевые соглашения с СНГ, исходя из интересов страны и наших граждан", - сообщил политик.