Politico: ЕС рассматривает вариант создания альянса без США

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Европейские страны рассматривают варианты сотрудничества в сфере безопасности без участия США на фоне растущих разногласий с администрацией американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило европейское издание Politico.

"Высокопоставленные европейские чиновники все чаще приходят к выводу, что пора признать, что США при Трампе больше не являются надежным торговым партнером и тем более надежным союзником в сфере безопасности", - говорится в материале.

Европейские политики и дипломаты все чаще обсуждают, к чему "может привести долгосрочный разрыв с Вашингтоном". И в такой ситуации сформированная в марте 2025 года "коалиция желающих" потенциально "может стать основой для нового альянса".

Отмечается, что такой формат не исключает сотрудничества с Вашингтоном, однако не предполагает его "как нечто само собой разумеющееся". Как пишет Politico, хотя в Европе уже давно обсуждается необходимость в обеспечении собственной безопасности без значительной поддержки США, в последние дни из Брюсселя поступает множество инициатив на эту тему.