Экс-замгенсека НАТО: трансатлантические отношения при Трампе достигли дна

Президента США интересуют сделки и бизнес, а не сохранение ценностей, демократии и международного права, заявил Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Бывший заместитель генсека НАТО и экс-замдиректора Федеральной разведывательной службы Германии Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен заявил, что трансатлантические отношения достигли низшей точки при президенте США Дональде Трампе.

"Трансатлантические отношения достигли низшей точки при Дональде Трампе, и здесь нечего приукрашивать. Трампа интересуют сделки и бизнес, а не сохранение ценностей, демократии и международного права. В его мире авторитарные государства часто ближе к нему, чем Европа. Следствием этого является то, что Европа больше не может доверять США", - заявил фон Лорингхофен в интервью газете Berliner Zeitung.

Европа, по его словам, должна подготовиться к этому и стать суверенной. "Особенно в двух областях: европейская оборона и цифровые возможности. Мы должны продолжать сотрудничать с США там, где это возможно и в наших интересах. Однако мы должны стать способными принимать независимые решения. Европа навсегда перестанет иметь прежнее значение для Америки, даже после Трампа", - констатировал экс-заместитель генсека НАТО.

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии и заявлений США в отношении острова, фон Лорингхофен подчеркнул, что возможная "аннексия Гренландии должна быть осуждена как явное нарушение международного права". На вопрос о том, будет ли такой шаг означать конец НАТО, он ответил утвердительно. "Боюсь, что да. НАТО основана на твердой приверженности взаимной поддержке в случае вооруженного нападения извне. Военные действия одного партнера против другого, особенно если это самый сильный союзник, <...> глубоко подорвали бы доверие к этому обещанию солидарности. Тогда НАТО больше не сможет демонстрировать сдерживающий эффект. Даже если она формально не распадется, как сейчас кажется вероятным, она потеряет свою актуальность", - резюмировал фон Лорингхофен.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. 17 января он объявил, что американские власти начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей о приобретении Гренландии Соединенными Штатами. По словам Трампа, решение вступит в силу с 1 февраля, а с 1 июня размер пошлин возрастет до 25%, если к тому времени сделка по Гренландии не будет заключена.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.