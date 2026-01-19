Аш-Шараа договорился с Трампом продолжать сотрудничество в борьбе с ИГ

Временный президент Сирии и американский лидер также "подчеркнули необходимость гарантировать права и защиту курдского народа"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ТУНИС, 19 января. /ТАСС/. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом последние события в арабской республике. Как сообщила канцелярия сирийского президента, стороны договорились продолжать сотрудничество в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"В ходе телефонного разговора между президентами Ахмедом аш-Шараа и Дональдом Трампом обсуждались события в Сирии и была подтверждена поддержка единства страны и борьбы с терроризмом", - указывается в тексте. "Стороны договорились продолжать сотрудничество в борьбе с ИГ", - отметили в канцелярии. По ее информации, собеседники также "подчеркнули необходимость гарантировать права и защиту курдского народа в рамках сирийского государства".

18 января аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны перейдут под полный контроль временного правительства республики. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.