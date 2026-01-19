Министр обороны Британии посетит Данию на фоне притязаний Трампа на Гренландию

Лондон будет выступать за усиление многостороннего сотрудничества по теме безопасности в Арктике, отметила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Джон Хили посетит Данию 21 января на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

"В среду мой достопочтенный друг министр обороны посетит Данию, - сказала она. - Мы будем выступать за усиление многостороннего сотрудничества по теме безопасности в Арктике". Купер отметила, что 19 января провела в Лондоне переговоры с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном, которые были посвящены вопросу Гренландии.

Глава британского МИД также призвала Трампа не использовать отправку военнослужащих стран - членов НАТО в Гренландию в рамках подготовки к ежегодным учениям как шаг, направленный против США. "Угроза применения [американских] пошлин [против европейских стран] прозвучала после заранее скоординированной подготовки к ежегодной датской программе "Арктическая выносливость", которая сосредоточена на сдерживании российских угроз в области безопасности в Арктике", - сказала она.

"На прошлой неделе по просьбе датского правительства один британский военный представитель, в настоящее время располагающийся в Дании, присоединился к группе планирования в качестве наблюдателя. Визиты подобного рода - это регулярная часть военного планирования в преддверии учения и операций. Работа с союзниками по укреплению безопасности Гренландии должна высоко цениться ввиду ее важности, а не использоваться как причина для осуществления экономического давления", - подчеркнула Купер.

Ранее Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.