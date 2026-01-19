Конгрессвумен Луна поддержала приглашение Путина в "Совет мира" для Газы
Редакция сайта ТАСС
20:40
ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) поддержала приглашение американской стороной президента России Владимира Путина войти в "Совет мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа.
"Наследием президента [США Дональда] Трампа будет мир", - написала Луна в X, комментируя новость о предложении Путину войти в состав нового органа.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира" и эта возможность изучается.