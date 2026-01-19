В Минске заявили, что Трамп намерен выстроить свою систему отношений

Американский лидер не будет учитывать при этом ООН, заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намеревается построить собственную систему международных отношений без учета ООН. Такое мнение выразил депутат Палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии Вадим Гигин, комментируя предложение американского лидера Минску стать учредителем "Совета мира" для урегулирования в секторе Газа.

"Трамп стремится выстроить собственную систему международных отношений, вне зависимости от ООН. Это несет в себе целый ряд вызовов, чреватых значительными осложнениями. И вот в подобных обстоятельствах должна работать настоящая дипломатия. Прямо классическая задача для нее. А Беларусь всегда была верна принципам такой дипломатии. В этом, если угодно, заключается миссия нашей страны: вносить благоразумие и рассудительность в бушующую мировую политику", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил ранее пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, лидер республики Александр Лукашенко воспринял предложение Трампа положительно.

"Это явное признание авторитета нашего президента, Республики Беларусь в целом на мировой арене", - пояснил Гигин.

В свою очередь другой депутат Палаты представителей Александр Шпаковский считает, что, пока все говорили о необходимости новой архитектуры безопасности, Трамп выдвинул практическое предложение, перехватив тем самым повестку.

"Естественно, это предложение следует рассматривать в контексте цели США по сохранению глобального доминирования со всеми вытекающими последствиями. С начала года Вашингтон взвинтил темп своей и без того реактивной политики при довольно пассивной реакции остальных участников процесса", - отмечает он в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что Белоруссия предсказуемо ведет себя выдержанно, что отвечает традиции внешней политики республики.

"Письмо Трампа Александру Лукашенко с предложением войти в число участников "Совета мира" составлено в подчеркнуто уважительной тональности и не содержит выпадов в отношении нашей страны. Минск намерен продолжать белорусско-американский переговорный трек, рамки которого с нашей стороны неоднократно озвучены главой государства", - указал Шпаковский.

Ранее лидеры некоторых стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы органа предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира", эта возможность изучается.