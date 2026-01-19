Экс-замгенсека НАТО назвал Европу цифровой колонией США

Помимо ядерной энергетики, зависимость ЕС от американцев особенно высока в разведке, датчиках и дальних воздушных перевозках, отметил Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Бывший заместитель генсека НАТО и экс-замдиректора Федеральной разведывательной службы Германии Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен считает, что Европа является цифровой колонией Соединенных Штатов.

"Европа - это цифровая колония США. Мы сделали себя зависимыми от Америки настолько, что это накладывает на нас серьезные ограничения с точки зрения политики безопасности. Европа должна стать суверенной - как в области цифровых технологий, так и в сфере обороны", - сказал фон Лорингхофен в интервью газете Berliner Zeitung. Вместе с тем он признал, что это является "очень сложной задачей".

"И она означает: развитие собственных возможностей в области искусственного интеллекта, облачных технологий, чипов, сетей - война будущего будет вестись в цифровом формате и с использованием автономных систем. Помимо ядерной энергетики, зависимость от американцев особенно высока в так называемых стратегических средствах обеспечения, то есть в разведке, датчиках и дальних воздушных перевозках. В стратегическом плане необходимо уже сегодня заложить основу для развития независимых цифровых возможностей", - утверждал экс-заместитель генсека НАТО.

Комментируя призывы к разработке Берлином собственного ядерного оружия, он подчеркнул, что ФРГ подписала Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, взяв на себя обязательство не обладать таким оружием, "поэтому это невозможно с юридической точки зрения". "Не говоря уже о том, что это будет означать в политическом плане для наших соседей, если Германия внезапно получит ядерную бомбу. И я вообще не могу представить себе европейскую бомбу. Бомба работает только в том случае, если политический лидер может принять решение в режиме реального времени", - сказал фон Лорингхофен. "К тому времени, когда будет принято решение, Европа уже давно превратится в руины", - констатировал он.

В то же время экс-замгенсека НАТО напомнил, что Франция несколько лет назад предлагала переговоры о расширении французского ядерного зонтика путем включения в него Германии. "На мой взгляд, это правильный подход. Я могу представить себе нечто подобное и с Великобританией. Хотя Америка до сих пор заверяла нас, что сохранит ядерную защиту Европы, сегодня ни на что нельзя полагаться. Поэтому мы должны рассматривать альтернативы в ядерной сфере", - резюмировал он.