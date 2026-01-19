Глава МИД Дании: Трамп никогда не добьется целей по Гренландии путем давления

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не добьется своих целей в отношении Гренландии посредством давления на Данию и другие европейские страны. Об этом заявил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, Трамп "никогда не сможет добиться" своих целей с помощью давления. "У нас есть красные линии, которые нельзя пересекать", - сказал Расмуссен, который провел в понедельник переговоры в Лондоне с главой МИД Великобритании Иветт Купер. Он призвал Трампа "перевести диалог из соцсетей в переговорную комнату". "Это вопрос базовых принципов. Мы живем в 2026 году. Мы можем торговать с людьми, но мы не можем торговать людьми", - подчеркнул Расмуссен.

Ранее Трамп в Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.