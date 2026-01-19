В Чехии заявили, что не смогут заплатить за членство в "Совете мира" для Газы

Глава МИД Петр Мацинка отметил, что у налогоплательщиков нет денег на взнос в $1 млрд

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Чехия не получала от президента США Дональда Трампа предложения войти в состав "Совета мира" для управления сектором Газа, но в любом случае не сможет выплатить $1 млрд за участие в этой организации. Об этом сообщил чешский министр иностранных дел Петр Мацинка, выступая в понедельник вечером на пресс-конференции в Праге после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Журналисты спросили у главы чешского МИД, какую позицию занимает его страна в отношении идеи американского лидера о создании "Совета мира". "Чешскую Республику не приглашали в эту организацию, поэтому у нас нет необходимости занимать официальную позицию по этому вопросу", - ответил Мацинка.

В то же время он выразил недоумение в связи с сообщениями о том, что статус постоянного члена "Совета мира" обойдется желающим в $1 млрд. "Выплата миллиарда долларов, которая полагается за членство, превышает возможности Чешской Республики. Для нас это немыслимо. У чешских налогоплательщиков нет таких денег на эти цели", - сказал министр.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.

По информации газеты The Wall Street Journal, проект устава "Совета мира" предполагает, что он сможет заниматься не только сектором Газа, но и другими районами, "затронутыми конфликтами". При этом взнос за постоянное членство в этой организации составит $1 млрд. Без уплаты этой суммы срок полномочий будет ограничен тремя годами.