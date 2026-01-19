Keystone-SDA: в Цюрихе 2 тыс. человек вышли на акцию против участия Трампа в ВЭФ

Один из протестующих поджег флаг США, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек в Цюрихе вышли на протест в понедельник вечером, чтобы выразить свое несогласие с проведением в Давосе ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ), а также с очным участием в ней президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Keystone-SDA.

По его данным, демонстрация началась в 18:30 по местному времени (20:30 мск) на площади Бюрклиплац. Шествие по улицам Цюриха проходило под лозунгом "Трампу по-прежнему не рады!". Демонстранты зажигали петарды и дымовые шашки, один из них поджег флаг США. Надписи на транспарантах гласили: "Трамп болен" или "Закройте ВЭФ".

Агентство сообщило, что инициатором демонстрации стала левая организация "Движение за социализм". По мнению организаторов, при Трампе внешняя политика США возвращается к "дипломатии канонерок", то есть политике устрашения более слабых государств силой или угрозой ее применения с целью вынудить их уступить. Визит американского лидера на форум в Давосе "является выражением и символом кризисной политической ситуации", считают в организации.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога".