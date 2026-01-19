Армия Израиля заявила о новом ударе по югу Ливана

Целью атаки стал участник вооруженных формирований "Хезболлах", сообщила пресс-служба ЦАХАЛ

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 января. /ТАСС/. Армия Израиля нанесла новый удар по ливанской территории, его целью стал участник вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на неоднократные нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу "Хезболлах" в районе населенного пункта Зыбкин на юге Ливана", - говорится в заявлении военных.