Ким Чен Ын на публичной церемонии уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо

По словам лидера Корейской Народно-Демократической Республики, процесс первой очереди модернизации столкнулся с "излишним искусственным хаосом из-за безответственных, грубых и неспособных руководящих работников", сообщило ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 20 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын освободил от должности заместителя премьер-министра страны Ян Сын Хо. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), это произошло на церемонии по случаю завершения первого этапа реконструкции и модернизации Рёнсонского машиностроительного объединения.

По словам Ким Чен Ына, выступившего на мероприятии с речью, процесс первой очереди модернизации столкнулся с "излишним искусственным хаосом из-за безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, что повлекло за собой трудности и немалый экономический ущерб".

Он указал, что некоторые руководители оказались "не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом", и призвал "перестать полагаться на тех, кто слишком долго привыкал к пораженчеству, безответственности и пассивности". После этих слов Ким Чен Ын на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо, сравнив его с "козлом, запряженным в телегу". При этом, указал лидер страны, он не считает, что вице-премьер совершил антипартийные действия: речь, скорее, идет о случайной кадровой ошибке.

Ким Чен Ын отметил, что в современных реалиях КНДР, идущей навстречу богатству и процветанию, требуются первопроходцы и настоящие борцы, действия которых приближают светлое будущее. Он призвал всех руководящих работников освежить в памяти требования политики партии в отношении модернизации и, "опираясь на целеустремленный план и научную методику, обязательно построить" при нынешнем поколении "модернизированную и передовую экономику, надежно гарантирующую будущее государства".

Участники церемонии выразили полную поддержку Ким Чен Ыну, говорится в сообщении ЦТАК. После этого премьер-министр Пак Тхэ Сон перерезал красную ленту в честь завершения строительства, а лидер страны осмотрел Рёнсонское машиностроительное объединение. Он указал, что предприятие сделало крупный шаг в осуществлении модернизации, тем самым укрепив основы самостоятельной экономики.

Ким Чен Ын отметил, что нынешняя эпоха, когда народное хозяйство КНДР встает на рельсы стабильного роста и ускоренно продвигает политику развития периферии, требует удовлетворения повышенного спроса на машинное оборудование. Он подчеркнул, что для этого необходимо постоянно вести научно-технические исследования и укреплять кадровую работу. Глава государства поставил цели для следующей очереди модернизации Рёнсонского машиностроительного объединения и детально обозначил задачи для продвижения работы по переводу области машиностроения в целом на новый, передовой уровень.