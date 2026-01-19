Курды утверждают, что из тюрьмы в Сирии сбежали 1,5 тыс. боевиков ИГ

Представитель коалиции "Силы демократической Сирии" Фархад Шами заявил, что всех заключенных якобы освободили связанные с правительственными силами группировки

ТУНИС, 20 января. /ТАСС/. Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) выступила с утверждением, что из тюрьмы в городе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке сбежали около 1,5 тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующие данные привел курдскому телеканалу Rudaw представитель СДС Фархад Шами.

По его словам, курдские формирования покинули территорию пенитенциарного учреждения, в то время как связанные с правительственными силами группировки якобы "освободили всех заключенных членов ИГ", которых насчитывалось около 1,5 тысячи. Шами уточнил, что после освобождения боевики "присоединились к атакующим группировкам".

Ранее СДС сообщили, что утратили контроль над тюрьмой "Эш-Шаддади", где содержатся тысячи сторонников ИГ, в результате столкновений со связанными с Дамаском вооруженными группами, которые предпринимали нападения на территорию пенитенциарного учреждения.

Со своей стороны Минобороны, подчиняющееся переходному правительству арабской республики, опровергло утверждения о столкновениях и возложило на СДС ответственность за "преднамеренное освобождение заключенных". Временные сирийские власти обвинили курдскую коалицию в попытках использовать проблему терроризма как рычаг давления и предостерегли руководство СДС от "любых безрассудных шагов, которые могут способствовать побегу заключенных членов ИГ".