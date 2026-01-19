Король Марокко принял приглашение Трампа участвовать в "Совете мира" по Газе

Королевство ратифицирует учредительный устав организации

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

РАБАТ, 20 января. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI примет участие в работе создаваемого по инициативе президента США Дональда Трампа "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в специальном заявлении министерства иностранных дел королевства.

"Его Величество получил приглашение американского президента Дональда Трампа присоединиться в качестве одного из основателей «Совета мира»", - указывается в документе МИД. Марокканский монарх, отмечается в релизе, "любезно принял это приглашение". Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что в этом контексте "Королевство Марокко ратифицирует учредительный устав «Совета мира»".

Король Мухаммед VI является председателем комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основными направлениями деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города, а также защита его роли как центра сохранения и распространения ценностей толерантности и мира.