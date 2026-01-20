Telegraph: Норвегия призвала граждан готовиться к реквизиции в случае войны с РФ

Власти могут конфисковать дома и транспортные средства, сообщила газета

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Норвежские военные разослали тысячи писем, в которых призвали граждан страны быть готовыми к конфискации домов и транспортных средств в случае начала войны с Россией. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на военных чиновников королевства.

"Норвегия находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. Наше общество должно быть готово к кризисам в сфере обороны и, в худшем случае, к войне <...> Мы проводим масштабное наращивание военной и гражданской готовности", - сказал газете глава логистической организации ВС Норвегии Андрес Йернберг.

Так называемая "политика реквизиции" в Норвегии, подразумевающая конфискацию гражданского имущества в случае войны, распространяется на транспортные средства, лодки, домашнее оборудование и недвижимость. По информации газеты, на данный момент в расположении Минобороны есть около 13,5 тыс. "подготовительных реквизитов", действительных в течение одного года.

17 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, российский президент Владимир Путин заявил, что политики в Европе "повышают градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с Россией. Утверждения о возможном нападении России на Европу, по его словам, являются "ложью и бредом".