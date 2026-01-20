inews: НАТО ограничило США доступ к разведданным из-за ситуации с Гренландией

По информации газеты, альянс прекратил открытое общение с американскими коллегами из-за опасений, что информация попадет к президенту США Дональду Трампу и будет использоваться для попытки захвата территории

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Страны НАТО отказываются от обмена разведывательной информацией с Вашингтоном из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщила бртанская газета The i Paper (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники.

По их информации, представители альянса больше не "общаются открыто" с американскими коллегами из-за опасений, что информация может попасть к Трампу и будет использована в дальнейшем для попытки военного захвата полуавтономной датской территории.

Источник газеты в британской разведке утверждает, что Великобритания намерена "удвоить усилия" и укрепить партнерство со странами ЕС в сфере обороны из-за того, что отношения между Лондоном и Вашингтоном находятся после угроз Трампа в отношении Дании на самом низком уровне с 1950-х годов.