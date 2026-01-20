Прозоров: Зеленского не сместят из-за "черной дыры" коррупции

По словам экс-сотрудника СБУ, Зеленский "выгоден очень многим", не только украинским чиновникам и приближенным к офису президента

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Давосе и не может пока сместить его с поста, поскольку Украина при нем стала "черной дырой" коррупции, затронувшей интересы западных элит. Таким мнением с ТАСС поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Думаю, что Зеленского не уберут. Он выгоден очень многим. Даже если Трамп очень захочет его убрать, за Зеленским стоит очень много фигур. Дело в деньгах. Я неоднократно говорил: Украина превратилась в "черную дыру" коррупции, на которой зарабатывают миллиарды, сотни миллиардов долларов. И не только украинские чиновники и какие-то приближенные к офису президента люди. На Украине зарабатывает огромное количество физических и юридических лиц из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. <...> Думаю, что встреча [в Давосе] состоится, но не думаю, что его уберут", - сказал он.

По мнению Прозорова, на происходящих на Украине событиях зарабатывают самые разные силы - от Демократической партии США и структур Евросоюза до представителей оборонного и военно-промышленного комплексов США и ЕС, включая даже отдельных, возможно, не самых высокопоставленных чиновников из ЦРУ или Министерства обороны США. По его словам, "никто не станет резать курицу, несущую золотые яйца": напротив, Зеленского будут всячески защищать, ведь чем дольше он будет на своем месте, тем больший доход получат заинтересованные стороны.

Дональд Трамп 13 января подтвердил намерение принять участие в предстоящем Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Как сообщил ранее информационному агентству Reuters президент ВЭФ Берге Бренде, в Давосе ожидают в 2026 году самую многочисленную делегацию США за все время проведения форума. Как пишет агентство, Трампа на сессии ВЭФ, ожидается, будут сопровождать госсекретарь, министры финансов, торговли, энергетики, а также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Также в Давосе ожидается большая двухпартийная делегация Конгресса США.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога".