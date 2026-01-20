Эксперт Ван: силовое присоединение США Гренландии стало бы катастрофой для НАТО

Нападение на одну страну-члена означает удар по всему альянсу, следовательно Вашингтон был бы обязан защищать остров от самого себя, напомнил директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Аннексия Соединенными Штатами Гренландии с применением военной силы нанесла бы тяжелый удар по Североатлантическому альянсу. Такое мнение ТАСС выразил директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая Ван Ивэй.

"Если бы президент США Дональд Трамп силой аннексировал Гренландию, это обернулось бы катастрофой для НАТО, потому что нападение на одну страну - это нападение на все страны [альянса], - сказал политолог. - Другими словами, США были бы обязаны защищать Гренландию от нападения США".

Эксперт считает наиболее вероятным решением для Вашингтона преобразование Гренландии в заморскую территорию США, которая не входит в НАТО и на которую не распространяется суверенитет Дании.

"Таким образом США смогут решать свои собственные проблемы, не вызвав при этом внутреннего конфликта в НАТО", - полагает он.

Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.