Politico: Трамп не назначал личных встреч c Зеленским на форуме в Давосе

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Белый дом пока не назначил двусторонних встреч с Владимиром Зеленским на полях форума в Давосе, несмотря на предстоящее заседание президента США Дональда Трампа с "коалицией желающих" в среду о предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Зеленский очень хочет личной встречи с Трампом, но нежелание исходит от Белого дома, заявил изданию эксперт по внешней политике от Республиканской партии США, пожелавший остаться анонимным.

"Зеленский готов встречаться с Трампом при любой возможности, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если американский президент сам с ним не общается, то это будут делать другие", - добавил эксперт.

Ранее газета Financial Times сообщила, что лидеры большинства страны Группы семи планируют принять участие в предполагаемой встрече Трампа и Зеленского на полях сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. По их информации, основная цель встречи, намеченной на 21 января, - попытаться добиться от Трампа личного одобрения гарантий безопасности Украины. Для этих целей, говорится в статье, в Швейцарию планируют отправиться премьер-министры Великобритании, Италии и Канады Кир Стармер, Джорджа Мелони и Марк Карни, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.