Эксперт Бреммер: Трамп сделал США главным источником нестабильности

По словам президента Eurasia Group, внешняя политика американского президента "опирается не на традиционные оси"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп наносит ущерб стране на поколения вперед, он сделал Соединенные Штаты главным источником нестабильности. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

Как подчеркнул эксперт, "лейтмотив" прогноза на 2026 год сводится к тому, что "крупнейшим источником глобальной нестабильности будут не Китай, Россия, Иран или примерно 60 конфликтов, пылающих на планете, - как никогда много со времени окончания Второй мировой войны, - а Соединенные Штаты".

"Внешняя политика Трампа опирается не на традиционные оси: союзники против противников, демократии против автократий, стратегическая конкуренция против сотрудничества, - пояснил аналитик. - В ее основе более простой расчет: в состоянии ли вы нанести ответный удар достаточной силы, чтобы ему повредить? Если нет, а у вас имеется нечто, чего он хочет, то вы мишень. Если да, он заключит сделку".

Растущие аппетиты

По оценке Бреммера, безнаказанный налет на Каракас разжигает аппетит Трампа и толкает его к "дальнейшему нажиму - будь то на Кубе, в Колумбии, Никарагуа, Мексике или Гренландии". Угрозы в адрес последней "наглядно показывают, если это и без того не было ясно, что Европа теперь входит для Америки в набор мишеней".

"На противоположном конце спектра - Китай, - подчеркнул аналитик. - Когда Трамп в прошлом году взвинтил тарифы, Пекин ответил ограничениями на экспорт редкоземельных и критически важных минералов, необходимых для широкого круга потребительских и военных изделий XXI века. Очевидная уязвимость вынудила Трампа отступить. Теперь он нацелен на то, чтобы любой ценой сохранить разрядку и заключить сделку".

Бреммер предупреждает, что действия Трампа наносят долгосрочный ущерб самим США. "Альянсы, которые он разрушает, не восстановятся автоматически при следующем президенте, - пояснил собеседник. - Чтобы вернуть доверие, требуется целое поколение, - если это вообще возможно".

"Так что 2026 - переломный год, - резюмировал эксперт. - Не потому, что мы знаем, чем все закончится, а потому, что начнем видеть, что бывает, когда страна, писавшая правила, решает больше их не соблюдать".