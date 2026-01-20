В Польше назвали опасной практикой предоставление в Венгрии убежища экс-министру

Правосудие станет политическим инструментом, пояснил польский Министр юстиции Вальдемар Журек

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Министр юстиции Польши Вальдемар Журек назвал опасным прецедентом в Евросоюзе предоставление экс-главе польского Минюста Збигневу Зебро политического убежища в Венгрии.

"Это опасный пример судебной практики для всего сообщества", - заявил Журек газете Politico. "В случае принятия этого ЕС, все начнут на это ссылаться, <...> правосудие станет политическим инструментом. Решение о предоставлении убежища - это политическое решение, а не постановление независимого суда", - утверждал он.

Минюст Польши выдал ордер на арест Зебро и выдвинул против него обвинения по 26 пунктам, в том числе в махинациях со средствами Фонда правосудия, а также незаконном прослушивании телефонов 578 польских политиков.

Венгрия считает, что нынешние власти Польши преследуют Зебро исключительно по политическим причинам. В ноябре прошлого года его принял в своей резиденции в Будапеште премьер-министр Виктор Орбан.

Как заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, несколько граждан Польши, которые подвергались у себя в стране преследованиям властей, получили политическое убежище в Венгрии. Сийярто отметил, что правительство Венгрии получило запросы на предоставление политического убежища от нескольких польских граждан и рассмотрело их в строгом соответствии с законами страны и правилами ЕС. По его словам, такие шаги полностью соответствуют нормам сообщества.