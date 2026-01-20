Guardian: приглашение Путина в "Совет мира" отражает позицию Трампа по Украине

Президент США склоняется на сторону России, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Предложение президенту РФ Владимиру Путину войти в "Совет мира" по Газе говорит о том, что американский лидер Дональд Трамп склоняется к позиции России в конфликте на Украине. Такое мнение выразила британская газета The Guardian.

Включение российского президента в глобальный орган, который, как предполагается, должен следить за установлением порядка не только на Ближнем Востоке, но потенциально во всем мире, придает значительный вес теориям о том, что Трамп склоняется в сторону России в украинском конфликте, считает газета.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.

По информации газеты The Wall Street Journal, проект устава "Совета мира" предполагает, что он сможет заниматься не только сектором Газа, но и другими районами, "затронутыми конфликтами". При этом взнос за постоянное членство в этой организации составит $1 млрд. Без уплаты этой суммы срок полномочий будет ограничен тремя годами.