Reuters: Трамп подтвердил, что пригласил Путина в "Совет мира"

Американский лидер позвал российского президента войти в состав совета для урегулирования ситуации в секторе Газа

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что направил российскому коллеге Владимиру Путину приглашение войти в состав "Совета мира" для урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Он был приглашен", - цитирует агентство американского лидера, коснувшегося в беседе с журналистами соответствующего вопроса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин получил предложение войти в "Совет мира" по Газе и такая возможность изучается.