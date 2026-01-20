Трамп намерен обсудить в Давосе вопрос Гренландии

Дания не может защитить Гренландию, указал американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить ситуацию вокруг Гренландии на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Его слова приводит агентство Reuters.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

По его данным, глава американской администрации заявил журналистам, что намерен "обсудить Гренландию в Давосе". "Нам нужно получить ее. Они должны пойти на это. Дания не может защитить ее, хотя они прекрасные люди", - цитирует Трампа агентство.

При этом, как информирует Reuters, американский лидер повторил оглашенный ранее тезис о том, что правительство Дании не смогло за 20 лет устранить угрозу для Гренландии, которая якобы исходит со стороны России.

17 января Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.