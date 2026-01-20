Эксперт Манготт: мирный план ЕС по Украине обречен на провал без США

Он отметил, что "нет реального фундамента для построения независимой Европы"

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Страны ЕС не смогут самостоятельно обеспечить Украине гарантии безопасности из-за растущей зависимости от Вашингтона. Такое мнение выразил немецкой газете Berliner Zeitung (BZ) эксперт по международным отношениям Герхард Манготт.

"[Страны ЕС] полностью зависят от Соединенных Штатов в вопросах своей безопасности, в том числе в украинском конфликте, и их зависимость от энергетического сектора растет. Нет реального фундамента для построения независимой Европы. Европейцы переживают годы унижения", - сказал он.

Манготт отметил, что вывод военных ФРГ из Гренландии в воскресенье после введения пошлин президентом США Дональдом Трампом демонстрирует отказ Германии от независимой внешней политики. "У европейцев практически нет рычагов влияния против империалистического и нарушающего правила Вашингтона", - добавил эксперт.

18 января газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно получили приказ срочно покинуть остров. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. При этом, как утверждало издание, какого бы то ни было обоснования внезапности отлета передовая группа от властей ФРГ не получила.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.