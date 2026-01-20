Politico: ЕС надеется снизить в Давосе накал противостояния с США по Гренландии

Согласно заявлениям европейских дипломатов и чиновников, они хотят избежать ответных мер и считают, что дипломатическое решение кризиса все еще может быть найдено, пишет издание

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза отчаянно ищут выход из тупиковой ситуации в связи с угрозой Вашингтона взимать пошлины с европейских стран, выступивших против приобретения Гренландии США, и попытаются снизить накал в отношениях в Давосе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, они надеются, что выступление американского лидера Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в среду "поможет определить тон реакции Европы на угрозы президента США ввести пошлины". Согласно заявлениям европейских дипломатов и чиновников, они хотят избежать ответных мер и считают, что дипломатическое решение кризиса все еще может быть найдено. "Главное - начать процесс в Давосе, затем подвести итоги" на созванном в четверг экстренном саммите ЕС, сказал один из дипломатов ЕС. "Давление должно снизиться", добавил он.

Евросоюз не отваживается на решительные действия против США в надежде на то, что Трамп не реализует угрозы и, по словам дипломатов, они "опасаются без необходимости подорвать и без того ослабленные трансатлантические связи", говорится в статье.

Как сообщалось ранее, советники лидеров западных стран по национальной безопасности внесли изменения в повестку встречи на полях ВЭФ, чтобы обсудить вопрос Гренландии. Изначально предполагалось, что встреча будет посвящена урегулированию конфликта на Украине, однако планы были скорректированы, чтобы советники имели возможность также затронуть тему Гренландии.

Ранее американский президент в публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.