Трамп уверен, что лидеры Европы не будут против его плана по Гренландии

Президент США заявил, что Дания не может обеспечить безопасность острова

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Европейские лидеры не будут возражать во время переговоров на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) против приобретения Гренландии США. Уверенность в этом выразил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Флорида.

Главу государства спросили, будут ли, по его мнению, европейские лидеры выступать против его плана по Гренландии. "Я не думаю, что они будут сильно возражать. Послушайте, нам нужна [Гренландия]. Они должны это сделать. Они в Дании не могут обеспечить защиту [Гренландии]", - отметил глава государства. Он добавил, что намерен обсудить ситуацию вокруг Гренландии на полях ВЭФ.

Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на источники, лидеры Евросоюза отчаянно ищут выход из тупиковой ситуации в связи с угрозой Вашингтона взимать пошлины с европейских стран, выступивших против приобретения Гренландии США, и попытаются снизить накал в отношениях в Давосе.

Ранее глава Белого дома в публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.