В Иране завели дела против деятелей культуры и спорта за поддержку беспорядков

Прокуратура распорядилась изъять имущество 25 подозреваемых и взыскать с них средства на возмещение ущерба, нанесенного погромщиками

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура Ирана возбудила уголовные дела в отношении 25 спортсменов, актеров и деятелей кино за поддержку беспорядков в стране. Об этом сообщила пресс-служба судебной власти исламской республики.

"В связи с протестами 8 и 9 января 2026 года <...> прокуратура Тегерана возбудила уголовные дела против 15 спортсменов и актеров, а также 10 деятелей кино", - приводит текст заявления агентство Mehr.

Прокуратура распорядилась изъять имущество некоторых подозреваемых и взыскать с них средства на возмещение ущерба, нанесенного погромщиками.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.