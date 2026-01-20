Турция намерена наказывать за дезинформацию о событиях в Сирии

В заявлении главы управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттина Дурана отмечается "важность того, чтобы общественность сохраняла бдительность в отношении дезинформации и провокаций и не придавала значения информации и контенту, не подтвержденным официальными ведомствами"

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Управление по коммуникациям администрации турецкого президента заявило, что намерено принимать юридические меры и наказывать авторов публикаций о событиях в Сирии, содержащих дезинформацию.

"Мы внимательно отслеживаем события в Сирии и в рамках этого процесса также внимательно изучаем деятельность по распространению в соцсетях дезинформации, попытки провоцирования ненависти и вражды среди населения. Подобные публикации, содержащие дезинформацию и провокации, не останутся безнаказанными. В отношении виновных будут приняты необходимые юридические меры", - говорится в заявлении главы управления Бурханеттина Дурана.

Также отмечается "важность того, чтобы общественность сохраняла бдительность в отношении дезинформации и провокаций и не придавала значения информации и контенту, не подтвержденным официальными ведомствами".

В понедельник действующий в управлении Центр по борьбе с дезинформацией опроверг появившиеся в ряде социальных медиа и частных аккаунтах утверждения о том, что в Сирии якобы при поддержке Турции были освобождены из тюрем террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и признана террористической организацией).

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в свою очередь сообщил, что "органы прокуратуры начали расследования в отношении дезинформационной деятельности, осуществляемой в том числе в соцсетях, и изучают провокационные публикации, направленные на разжигание ненависти и вражды среди населения". По его словам, в отношении такого "контента, имеющего криминальный характер, со всей решительностью будут применяться судебные и технические меры, включая ограничение доступа".