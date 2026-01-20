Politico: напряженность между ФРГ и Францией может помешать ЕС противостоять США

Как напоминает издание, французский президент Эмманюэль Макрон столкнулся с внутриполитическими сложностями, тогда как канцлер Германии Фридрих Мерц, напротив, все больше берет на себя лидерство в вопросах общей внешней политики Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Расхождения между правительствами Германии и Франции могут помешать Евросоюзу выступить единым фронтом против президента США Дональда Трампа, который грозит установить контроль над Гренландией. Об этом пишет издание Politico.

Наиболее ярко разница в подходах лидеров двух стран Фридриха Мерца и Эмманюэля Макрона проявилась после угрозы Трампа ввести дополнительные пошлины против стран, которые отправили на прошлой неделе своих военных в Гренландию. Макрон пригрозил использовать имеющиеся в арсенале ЕС инструменты торговой политики, тогда как Мерц высказался за диалог с Вашингтоном, пишет издание. "За последние шесть месяцев франко-германский мотор Евросоюза не произвел на свет ни одной инициативы", - сказал изданию неназванный европейский дипломат.

Как напоминает издание, Макрон столкнулся с внутриполитическими сложностями, тогда как Мерц, напротив, все больше берет на себя лидерство в вопросах общей внешней политики ЕС. "Германия гораздо более активна, Мерц хочет чувствовать себя увереннее в более политически ориентированном амплуа. И это разочаровывает французов", - сказал другой дипломат из ЕС.

В свою очередь Берлин не доволен тем, что "французы убедительно рассказывают о больших европейских проектах, но не оправдывают ожидания". В частности, недовольство в Германии вызвала попытка Франции заблокировать торговое соглашение ЕС с MERCOSUR в тот момент, когда европейскому блоку нужно искать торговых партнеров, альтернативных США. Кроме того, немецких политиков не устраивает тот факт, что Франция тратит меньше средств на поддержку Киева, а в декабре стала одной из стран ЕС, которые заблокировали изъятие замороженных активов РФ в пользу Украины.