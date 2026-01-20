Датский депутат Ярлов: вторжение ВС США в Гренландию приведет к войне с Данией

Председатель комитета по обороне датского парламента подчеркнул, что 57 тыс. граждан, проживающих в Гренландии, не хотят перехода острова под контроль Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Попытка американской армии присоединить территорию Гренландии приведет к войне США с Данией. Такое мнение выразил председатель комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в интервью телеканалу CNN.

"Конечно, мы защитим Гренландию. Если американские войска вторгнутся на территорию [острова], то будет война, и мы будем сражаться друг против друга", - заявил Ярлов. Он добавил, что Вооруженные силы Дании уступают армии США, но долг страны - "защитить свою землю и своих людей".

Ярлов подчеркнул, что 57 тыс. граждан Дании, проживающих в Гренландии, не хотят перехода острова под контроль США. Политик указал, что Дания готова к военному сотрудничеству с Соединенными Штатами, а аннексия лишь приведет к огромным затратам на управление территорией. "Зачем вам на это тратиться, вы бы могли с нами сотрудничать, мы готовы. <...> Можете направить туда столько военных, сколько захотите", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.