Рубио обсудил ситуацию в Иране с главой МИД Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры по ситуации в Иране с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

"Они договорились работать в тесном контакте по вопросам дальнейшего развития событий в регионе", - говорится в заявлении Госдепа.

Также стороны обсудили дальнейшие совместные шаги по укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке в целом.

15 января саудовский министр обсудил ситуацию в регионе с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.