CNN: США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии 1951 года

Генсек НАТО Марк Рютте в частном порядке поднимал вопрос о пересмотре этого документа

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Дания могут избежать конфликта вокруг Гренландии, пересмотрев соглашение о защите острова от 1951 года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в европейских кругах.

По их данным, генсек НАТО Марк Рютте в частном порядке поднимал вопрос о пересмотре этого соглашения, которое, возможно, в том числе будет включать "серьезные гарантии на запрет китайских инвестиций в Гренландию". Отмечается, что Рютте убежден в возможности заключения такой сделки, которая позволит избежать конфликта между Вашингтоном и Копенгагеном.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.