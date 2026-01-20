Эксперт Ван: трансатлантические связи США и Европы все больше ослабевают

Европейские страны при этом нуждаются в НАТО из-за страха перед Россией, полагает директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая

ШАНХАЙ, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. План американского президента Дональда Трампа приобрести Гренландию способствует отдалению США и их европейских союзников. Такое мнение ТАСС выразил директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая Ван Ивэй.

"Ситуация с Гренландией в очередной раз продемонстрировала зависимость Европы от США и отсутствие у нее стратегической автономии, - отметил политолог. - Вне всякого сомнения, трансатлантические отношения между ними становятся все более отдаленными".

"Европа нуждается в НАТО из-за страха перед Россией", - полагает Ван Ивэй. Поэтому она не может отказаться от американских военных баз, считает эксперт. "США держат Европу в заложниках", - сказал Ван Ивэй. Единственным ответом ЕС на американское давление могут быть экономические контрмеры. Евросоюз по-прежнему обладает некоторой экономической силой, включая правовое регулирование своего рынка, отметил профессор. Он также допустил, что ЕС может попытаться заключить сделку с Вашингтоном, так как в 2025 году объединение обещало инвестиции в США и закупки американских товаров.

"Поскольку Трампу нужно выиграть промежуточные выборы, иначе демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса и объявят ему импичмент, он продолжит разыгрывать гренландскую карту", - добавил Ван Ивэй.

Ранее американский президент в публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.