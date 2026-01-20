Филиппо: Макрон позорит Францию каждый день

Лидер французской партии "Патриоты" таким образом прокомментировал обнародование президентом Франции частного разговора с лидером США Дональдом Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон опозорил свою страну, обнародовав частный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Недавняя публикация американским лидером переписки с Макроном стала ответом на эти действия, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Возвращено отправителю!" - охарактеризовал действия Трампа Филиппо. По его мнению, "публикация Трампом текстового сообщения Макрона - это, очевидно, ответ на [то, что] несколько дней назад Макрон выложил видео, предположительно, частного разговора с Трампом".

"Макрон позорит нас каждый день!" - заключил лидер "Патриотов".

Во вторник Трамп опубликовал в Truth Social личное сообщение от Макрона, который предложил организовать в Париже встречу Группы семи (G7) и пригласить к участию российскую сторону.